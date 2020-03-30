Профессор Энтони Фаучи: "Карантин сохранит сотни тысяч жизней"

Самоизоляция в США продлится минимум до конца апреля.

Решение было принято американским президентом, который еще накануне призывал соотечественников начать работать с середины будущей недели.

Однако Энтони Фаучи, одному из самых известных в мире вирусологов, удалось переубедить Трампа.

Трамп изменил свою точку зрения на происходящее после беседы с Энтони Фаучи, который считается едва ли не самым квалифицированным вирусологом в мире Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Patrick Semansky

Фаучи заявил, что пренебрежение карантинными мерами может привести к смерти от заражения 200 тысяч американцев.

Трамм прислушался к словам человека, который был одно время самым цитируемым ученым в том, что касалось эпидемии ВИЧ-инфекции.

Вот что заявил президент США: "Постепенно в норму ситуация начнет возвращаться, начиная с первого июня. За это время произойдет много потрясающего. Я хотел бы еще раз уверить всех и каждого, что в нашей стране у нас лучшие медики и лучшие ученые".

В США на утро понедельника были зарегистрированы свыше 142 тысяч зараженных коронавирусом, за сутки скончались более 130 человек, всего заболевание COVID-19 стало летальным для почти двух с половиной тысяч американцев.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Нью-Йорке, там армия разворачивает полевые госпитали, опасаясь нехватки мест в реанимационных палатах обычных стационаров.