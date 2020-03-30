COVID-19: больше всего смертей в Европе

В Испании уровень смертности COVID-19 в два раза превысил зарегистрированный в Китае, за последние сутки скончались свыше 800 тридцати человек, или приблизительно по одному пациенту менее, чем за каждые две минуты.

Экономика страны де-факто остановилась, кроме тех, кто обеспечивает минимальное функционирование государства и социума, все остальные должны оставаться в карантине, который продлен до 9-го апреля.

Те, кто работает, продолжат получать оклады, а те, кто остается дома, отправлены в отпуск, который нужно будет отдать трудовыми часами до конца года.

Об этом сообщила министр труда страны Иоланда Диас.

Италия на прошлой неделе призывала к солидарности другие страны-члены ЕС, речь шла о выпуске так называемых "коронабондов", казначейских обязательств, проценты по которым платили бы в равной мере все государства сообщества, но это предложение, выдвинутое президентом Франции, не поддержали ни Германия, ни Нидерланды.

Но итальянский премьер Джузеппе Конте не намерен опускать руки: "Я не стану тем человеком, которого потомки обвинят в бездействии, я буду сражаться до последней капли крови, чтобы Европа ответила на этот вызов совместно и на деле.

Бундесвер предоставил в распоряжении Италии свою санитарную авиацию - пациентов из Бергамо эвакуировали бортами люфтваффе в немецкие больницы.

Virus Outbreak France Germany Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Tanhao Stadel

Virus Outbreak Germany (c) Copyright 2020, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Marcel Kusch

Французы подключили к эвакуации железнодорожников, они вывозят больных из наиболее пораженных инфекцией регионов с помощью санитарных поездов.

Virus Outbreak France Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Michel Euler

Официальные лица Британии накануне объявили, что в той или иной степени, но меры изоляции могут сохраняться в течение минимум полугода.

Соратник находящегося в самоизоляции инфицированного коронавирусом премьер-министра Бориса Джонсона Майкл Гоув подчеркнул, что "все должны понимать, что прежде чем мы увидим улучшение, будет происходит ухудшение ситуации".

Общая же цифра тех, кто заразился коронавирусом в мире сейчас составляет почти 700 тысяч человек, от COVID-19 умерли свыше 33 тысяч человек, три четверти летальных исходов, а именно почти 24 тысячи смертей - приходится на Европу, континент, наиболее пострадавший от пандемии этого заболевания.