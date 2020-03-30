COVID-19: больше всего смертей в Европе

В Испании уровень смертности COVID-19 в два раза превысил зарегистрированный в Китае, за последние сутки скончались свыше 800 тридцати человек, или приблизительно по одному пациенту менее, чем за каждые две минуты.
Экономика страны де-факто остановилась, кроме тех, кто обеспечивает минимальное функционирование государства и социума, все остальные должны оставаться в карантине, который продлен до 9-го апреля.
Те, кто работает, продолжат получать оклады, а те, кто остается дома, отправлены в отпуск, который нужно будет отдать трудовыми часами до конца года.
Об этом сообщила министр труда страны Иоланда Диас.
Италия на прошлой неделе призывала к солидарности другие страны-члены ЕС, речь шла о выпуске так называемых "коронабондов", казначейских обязательств, проценты по которым платили бы в равной мере все государства сообщества, но это предложение, выдвинутое президентом Франции, не поддержали ни Германия, ни Нидерланды.
Но итальянский премьер Джузеппе Конте не намерен опускать руки: "Я не стану тем человеком, которого потомки обвинят в бездействии, я буду сражаться до последней капли крови, чтобы Европа ответила на этот вызов совместно и на деле.
Бундесвер предоставил в распоряжении Италии свою санитарную авиацию - пациентов из Бергамо эвакуировали бортами люфтваффе в немецкие больницы.
Французы подключили к эвакуации железнодорожников, они вывозят больных из наиболее пораженных инфекцией регионов с помощью санитарных поездов.
Официальные лица Британии накануне объявили, что в той или иной степени, но меры изоляции могут сохраняться в течение минимум полугода.
Соратник находящегося в самоизоляции инфицированного коронавирусом премьер-министра Бориса Джонсона Майкл Гоув подчеркнул, что "все должны понимать, что прежде чем мы увидим улучшение, будет происходит ухудшение ситуации".
Общая же цифра тех, кто заразился коронавирусом в мире сейчас составляет почти 700 тысяч человек, от COVID-19 умерли свыше 33 тысяч человек, три четверти летальных исходов, а именно почти 24 тысячи смертей - приходится на Европу, континент, наиболее пострадавший от пандемии этого заболевания.