Смертность от Covid-19: разница в подсчётах

Оценки уровня смертности от коронавирусной инфекции значительно разнятся от страны к стране, что указывет на существенную неопределённость относительно точности данных.

На коэффициент влияют такие факторы как возраст больных, состояние системы здравоохранения и количество проводимых тестов, а также методы подсчёта.

По оценкам Оксфордского университета, согласно данным на 28 марта, смертность в Италии превышает 11%, тогда в как Германии составляет 0,79%. В Великобритании этот показатель зафиксирован на уровне в 6.29%, в Китае — 4,05%.

Комментирует Майкл Тилдсли, профессор Уорикского универитета:

"В Великобритании смерть каждого заражённого коронавирусной инфекцией учитывается в общей статистике летальных исходов. В то время как в Германии принимается в расчёт только смерть, наступившая от последствий заболевания, вызванного новым коронавирусом. И такая небольшая разница в определениях приводит к тому, что мы видим отличия в проценте смертности".

В Италии Высший институт здоровья рекомендовал включать в статистику смертности всех пациентов, которые заразились коронавирусом и затем скончались, невзирая на историю болезни. При этом только у 0,8% умерших не было других паталогий и большая доля (23%) населения приходится на старшее поколение (65 лет и старше).

В Испании не учитывают случаи смерти людей, который скончались дома либо в пансионатах для престарелых и не прошли обследование.

Во Франции полемика ведётся вокруг числа летальных исходов вне больниц. Представители домов престарелых, расположенных в наиболее пострадавших от инфекции региона, заявляют, что реальный уровень смертности от коронавируса гораздо выше официальных данных.

В Германии ведётся учёт всех смертей от Covid-19. Стоит отметить. что здесь заболело меньше пожилых людей, чем в других странах, а с начала эпидемии было сделано много тестов.