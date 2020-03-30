Волонтёры шьют защитные маски в Бишкеке

Во всём мире резко вырос спрос на защитные маски. В Бишкеке к пошиву изделий присоединилась мастерская благотворительной ассоциации "Вместе ради жизни", которая помогает пациентам с онкологическими заболеваниями собирать деньги на лечение и восстановление.

Ассоциацая получила разрешение министерства здравоохранения Киргизии на пошив и продажу масок.

Айгуль Кыдырмышева, президент ассоциации "Вместе ради жизни", благодарит покупателей:

"Спасибо огромное всем, кто покупает наши маски. Они могли бы заказать эти маски в швейных цехах, но согласны ждать, согласны заказать за ту сумму, которую запрашиваем мы с учётом благотворительности, с учётом того, что мы будем собирать на лекарства. Они покупают эти маски у нас, спасибо им большое".

Сегодня в мастерской работают 12 волонтёров, чтобы оказать финансовую помощь пяти нуждающимся женщинам. В день они шьют около тысячи масок.

Волонтёр Мамлекет Хамлатова говорит: "Операцию на груди мне сделали в 2016 году. В то время таких ассоциаций ещё не было. Когда я узнала об этом благотворительном проекте, я тут же решила, что буду помогать женщинам, которые сегодня оказались в ситуации, с которой когда-то столкнулась я".

У ассоциации "Вместе ради жизни" нет собственного магазина, покупатели приходят в мастерскую, узнав о благотворительном проекте из социальных сетей. До пандемии коронавируса здесь шили сумки и кошельки.