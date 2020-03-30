COVID-19: нам поможет БЦЖ?

Власти и ученые многих стран ищут способы защитить тех, кто находится на линии фронта в войне с пандемией COVID-19, от инфекции.

Ряд исследователей обращают внимание на то, что уровень смертности от заражения коронавирусом тем меньше, чем больше охват населения вакциной БЦЖ.

Журнал Science сообщил, что в Нидерландах на этой неделе начинается ревакцинация БЦЖ с участием добровольцев - все они медики.

БЦЖ, сокращенное от "Бацилла Кальмета - Герена", двух французских вирусологов - это штамм ослабленной бычьей туберкулёзной палочки, утративший вирулентность для человека.

Участников разделили на две группы, одним введут БЦЖ, другим плацебо, потом сравнят результаты.

Тот же протокол используют вирусологи из Мельбурна.

В Британии, в Экзетере, наоборот, в этой разработке пригласили участвовать не медиков, а пожилых людей, находящихся в группе наибольшего риска от последствий COVID-19.