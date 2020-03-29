Не стало Кшиштофа Пендерецкого. Один из известнейших польских композиторов умер у себя дома в Люславице, как сказано в заявлении Ассоциации имени Бетховена, после тяжелой и продолжительной болезни.

Автору «Плача по жертвам Хиросимы», «Польского реквиема» и «Семи врат Иерусалима» было 86 лет. В многочисленных интервью и выступлениях Пендерецкий повторял, что художник, музыкант, — прежде всего, свидетель своей эпохи, а своё творчество представлял как стремление к свободе и движение наперекор всему. «Я хочу освободить звук от оков традиции», — говорил композитор.

Своей величайшей страстью в жизни Пендерецкий называл отнюдь не музыку, а деревья. «Сад — это неоконченная симфония», которую можно улучшать бесконечно, — объяснял он.