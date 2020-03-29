Меры предосторожности в роддомах Парижа

Этой паре разрешили остаться вместе для рождения ребёнка еще до введения строго карантина во Франции. Но теперь в условиях эпидемии коронавируса счатсливый момент появления малыша на свет другие родители уже переживут иначе.

К тому же из-за кризиса родильные отделения столнулись с беспрецедентыми трудностями.

Сотрудница службы по уходу за матерью и ребенком в одной из больниц Парижа на правах анонимности согласилась рассказать телеканалу Euronews о действиях медиков в случае возможной инфекции.

"Как только появляется подозрение, что женщина заражена коронавирусной инфекцией, мы проводим анализ. И в качестве меры предосторожности мы разделяем мать и ребёнка, по меньшей мере на три дня, чтобы провести всю необходимую диагностику. На это может потребоваться 14 дней, если тест на коронавирус у матери покажет положительный результат. Мы стараемся поддерживать связь между ними, отправляем фотографии и, конечно, говорим, что понимаем, насколько тяжело матери находиться отдельно от ребёнка".

Всё больше больниц присоединяются к запрету на присутствие отцов на родах. В этом госпитале такого запрета пока нет, но ограничения действуют после того, как ребёнок появляется на свет:

"После родов запрещены любые посещения, поэтому жену и ребёнка видеть нельзя".

К счастью, в этом родильном отделении у большинства женщин коронавирусная инфекция не обнаружена. Но кризис оказывает влияние на медицинский персонал.

"В самом начале эпидемии нам не хватало средств защиты. Мы принимали обычные меры предосторожности, затем нас попросли всегда носить маски, но у нас их не было в достаточном количестве".

Сегодня средств защиты уже больше, действуют строгие меры предосторожности. Рассказывает акушерка Марин Мускат Орбач:

"Все пациентки с подозрением на коронавирусную инфекцию либо с подтверждённым заражением поступают к нам через отдельную приёмную, они затем находятся в изоляции, мы ограничиваем число людей, которые с ними общаются, мы проводим телеконсультации для пациенток, у которых беременность прокетает без тяжёлых осложнений".

На этом этапе пока трудно с точностью оценить риски внутриутробной передачи инфекции, но недавняя смерть 6-месячного младенца в США заставляет задуматься о том, как лучше обезопасить мать и ребёнка.