Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Полевые госпитали для больных COVID-19

Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Полевые госпитали для больных COVID-19
Авторское право  Chris Ehrmann/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

США

В странах, затронутых пандемией коронавируса, всё чаще требуется помощь армии. Сеть полевых госпиталей разворачивается в тех американских штатах, где уже не хватает мест в больницах. Этот госпиталь в Коннектикуте оснащён всем необходимым медицинским оборудованием, лекарствами и мобильной электростанцией.

В Лос-Анджелес и Нью-Йорк направлены плавучие госпитали ВМС США. На них обустроены дополнительные палаты. Переоборудуются во временные больницы и круизные лайнеры.

Италия

Альпийские стрелки итальянской армии возводят полевой госпиталь на территории выставочного центра в Бергамо. Им помогают добровольцы, в числе которых и болельщики местного футбольного клуба "Аталанта".

14 палат (142 койко-места, из которых 102 в отделении интенсивной терапии) будут готовы принять первых больных уже в среду. Монтаж и проводка электроснабжения уже практически завершены. Сейчас здесь работают специалисты, устанавливающие медицинское оборудование.

В этом полевом госпитале будут работать 104 российских военврачей и медсестёры - сейчас они помогают своим итальянским коллегам в больнице Папы Иоанна XXIII.

Румыния

Окружная больница в Сучаве на севере Румынии вновь открылось после полной дезинфекции. Эта самая горячая точка в стране - от COVID-19 здесь лечились 170 человек, в том числе 150 заразившихся медработников; 2 пациента скончались.

Рядом с больницей установлен палаточный центр сортировки - больных с лёгкими симптомами будут направлять на домашнее лечение, а пациентов в тяжёлом состоянии распределять и в близлежащие медучреждения.

В Румынии около 1,5 тыс инфицированных, 30 из них умерли. Около 8 тыс человек находятся на карантине, более 130 тыс соблюдают режим самоизоляции дома.

Испания

В Мадриде готовятся открыть второй временный морг для скончавшихся от коронавирусной инфекции в здании Эль Донут в Вальдебебасе недалеко от аэропорта Барахас. Холодильные камеры будут рассчитаны на 200 тел.

Ранее для этих целей был переоборудован Ледовый дворец испанской столицы. Но его площади не хватило, а муниципальная похоронная служба прекратила забирать тела заразившихся коронавирусом из-за нехватки защитных средств для ее сотрудников.

По последним данным, число погибших от коронавируса в Испании составило 5982, а всего заразились 73 235 человек. В стране действует режим самоизоляции. Испанцам запрещено покидать свои дома без острой необходимости. За нарушение карантина предусмотрены большие штрафы.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.