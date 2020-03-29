В Идлибе налаживают пошив масок

В сирийском Идлибе действует фабрика по производству медицинских масок. Представители сирийской оппозиции утверждают, что это вынужденный шаг, так как из-за чрезвычайно напряжённой обстановки в регионе, доставка медицинских средств в город невозможна.

На фабрике работают 50 человек. Ежедневно они производят до 20 тысяч масок. Однако они не идут на продажу, а сперва отправляются в другие организации для стерилизации.