В Идлибе налаживают пошив масок

В сирийском Идлибе действует фабрика по производству медицинских масок. Представители сирийской оппозиции утверждают, что это вынужденный шаг, так как из-за чрезвычайно напряжённой обстановки в регионе, доставка медицинских средств в город невозможна.
На фабрике работают 50 человек. Ежедневно они производят до 20 тысяч масок. Однако они не идут на продажу, а сперва отправляются в другие организации для стерилизации.
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