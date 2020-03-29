В Москве и Подмосковье введён режим домашней изоляции для всех жителей

В Москве и Московской области вводятся жёсткие карантинные меры. С понедельника жителям столицы, независимо от возраста, будет запрещено выходить из дома без острой необходимости.

В список разрешённых случаев входят поездки на работу, походы к врачу, в магазины и аптеки в непосредственной близости от дома, выгул животных не дальше 100 метров от подъезда.

При этом никаких ограничений на движение автотранспорта, в том числе частного, пока не предусмотрено.

В сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина сказано, что через несколько дней в столице наладят систему спецпропусков, которые будут необходимы для выхода на улицу, однако пропуска не будут требовать до отдельного распоряжения городских властей.

Рестораны и кафе, парки, а также непродуктовые магазины в Москве были закрыты уже несколько дней назад. Изначально предполагалось, что по всей стране наступающая неделя будет нерабочей, но без обязательного карантина. Власти столичного мегаполиса, где сосредоточено большинство заболевших, в итоге решили пойти на более жёсткие меры.