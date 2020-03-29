В Тортоне не хватает мест для погребения

На северо-западе Итали в коммуне Тортона на кладбище и в колумбарии больше нет мест для погребения жертв коронавирусной инфекции. Коммуна расположена в провинции Алессандрия — это один из наиболее пострадавших районов региона Пьемонт. Возможности местной больницы также достигли предела.

О сложившейся ситуации рассказывает мэр коммуны Тортона Федерико Чиоди:

"Это тот самый охлаждаемый контейнер, о котором, к сожалению, уже многие узнали. Мы вынуждены его использовать, чтобы хранить в нём тела жертв в ожидании возможности кремации либо захоронения в погребальной нише. Увы, мы пока не можем хоронить жертв коронавирусной инфекции".

А в провинции Бергамо ситауция выходит из-под контроля. Сотрудники похоронных служб предупреждают, что в понедельник могут приостановить свою деятельность. Они обратились к властям с заявлением о том, что ежедневное посещений больниц и домов, в которых скончались заражённые, подвергает риску их собственное здоровье и окружающих людей.