Коронавирус в море: судьба пассажиров круизных лайнеров

Власти Панамы разрешили круизному лайнеру Zaandam компании Holland America Line пересечь Панамский канал, но пассажиры и члены экипажа не смогут сойти на берег.

Всего на борту находились 1800 человек. Четверо пожилых путешественников ранее скончались от коронавирусной инфекции. Здоровых пассажиров перевозят на другое судно.

Ранее лайнеру отказали в заходе несколько портов Латинской Америки.

VIDEO: 🇵🇦 Passengers stranded aboard the #coronavirus-hit '#Zaandam' cruise ship in the Pacific Ocean off Panama are being evacuated to the 'Rotterdam'. The ship's Dutch owner Holland America said Friday four passengers had died and two more had tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/1lPEeaR0ZS — AFP news agency (@AFP) March 29, 2020

Данте Легуизамон - аргентинец: аргентинский на борту круизного лайнера Zaandam:

"Я хочу показать вам, в каких условиях мы живём вот уже 6 дней. Размеры этих кабин 2,5 метра на 2 метра; оставаясь здесь безвыходно, очень трудно сохранить душевное равновесие".

Лайнер Zaandam отплыл из Аргентины в Чили 7 марта, но был вынужден изменить маршрут после закрытия границ странами Латинской Америки из-за угрозы пандемии.

Симптомы заболевания COVID-19 выявлены у 46 пассажиров немецкого круизного лайнера Artania. которому не разрешали приблизиться к побережью Западной Австралии.

#artania#CONVID19

First plane arriving in Perth to take ppl back home pic.twitter.com/iCF9BXenoK — Roger db (@LifeofRoger) March 29, 2020

В минувший четверг власти штата наконец позволили судну пришвартоваться в порту Фримантла, а больных пассажиров вывезли на лечение в административный центр город Перт.