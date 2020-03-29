Коронавирус в море: судьба пассажиров круизных лайнеров

Власти Панамы разрешили круизному лайнеру Zaandam компании Holland America Line пересечь Панамский канал, но пассажиры и члены экипажа не смогут сойти на берег.
Всего на борту находились 1800 человек. Четверо пожилых путешественников ранее скончались от коронавирусной инфекции. Здоровых пассажиров перевозят на другое судно.
Ранее лайнеру отказали в заходе несколько портов Латинской Америки.
Данте Легуизамон - аргентинец: аргентинский на борту круизного лайнера Zaandam:
"Я хочу показать вам, в каких условиях мы живём вот уже 6 дней. Размеры этих кабин 2,5 метра на 2 метра; оставаясь здесь безвыходно, очень трудно сохранить душевное равновесие".
Лайнер Zaandam отплыл из Аргентины в Чили 7 марта, но был вынужден изменить маршрут после закрытия границ странами Латинской Америки из-за угрозы пандемии.
Симптомы заболевания COVID-19 выявлены у 46 пассажиров немецкого круизного лайнера Artania. которому не разрешали приблизиться к побережью Западной Австралии.
В минувший четверг власти штата наконец позволили судну пришвартоваться в порту Фримантла, а больных пассажиров вывезли на лечение в административный центр город Перт.