Италия: за сутки скончались 756 человек, общее число жертв — 10779

В Италии в воскресенье коронавирус унёс жизни 756 человек. Статистика отмечает снижение уровня смертности: в субботу скончались 889 заболевших. Упало и количество новых заражений: 5217 — самый низкий показатель за четыре дня. В больницах остаются почти 74 тысячи пациентов. Врачи осторожно выражают надежду на улучшение ситуации.

Лука Рикельди, пульмонолог:

"Это большие изменения, примерно 10-15% за день, они отражают тот факт, что система здравоохранения выполняет свои задачи, а предпринятые меры приносят результаты. С такой тенденцией мы сможем сохранить больше жизней".

Более половины смертей от COVID-19 в мире приходятся на Италию с Испанией. Скорбный список превышает 33 500 человек.

В Мадриде в морг пришлось превратить один из крытых катков. Смертность в Испании не снижается: 838 заболевших скончались в воскресенье. Но в то же время новых случаев заражения всё меньше: по данным минздрава, темпы снизились вдвое за три минувших дня.

Испанские королевские гвардейцы дезинфицируют улицы Мадрида Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Bernat Armangue

Правительство страны на этом фоне одобрило программу, по которой работники, остающиеся из-за карантина дома, продолжат получать зарплату в полном объёме, даже если не смогут выполнять свои обязанности удалённо.

В Великобритании, как и в большинстве других стран, карантинные меры называют беспрецедентными для мирного времени. При этом британский минздрав предупреждает, что к "докоронавирусной" жизни королевство может не вернуться в течение полугода, а то и больше. В правительстве говорят об огромной опасности резкой отмены карантинных мер: даже если статистика будет выглядеть обнадёживающе, снятие ограничений может привести к новой неконтролируемой вспышке.