Там, где нет карантина: Белоруссия и Мексика

Белоруссия

Белоруссия не спешит вводить у себя карантинные меры. Рестораны, кафе и магазины в бывшей советской республике открыты, продолжают работу все предприятия. По официальным данным, в стране менее 100 заразившихся коронавирусом, и более трети из них уже излечились.

Президент Алпександр Лукашенко не считает жёсткий карантин правильным решением и утверждает, что его страна "очень серьезно контролирует ситуацию". Встречи футбольного чемпионата Белоруссии продолжаются, а сам президент принял участие в хоккейном матче и назвал эту игру "лучшим антивирусным средством".

Тем не менее в последние дни в Минске стало тише, пожилым людям рекомендуют оставаться дома, детям разрешено не ходить в школу, а и в часы пик в поездах метро стало меньше людей.

Мексика

Не объявлен общенациональный карантин и в Мексике. Президент Лопес Обрадор утверждает, что такое решение основано на мнении учёных, и что он пытается сделать так, чтобы, не подвергая риску здоровье людей, избежать экономической катастрофы.

Дело в том, что в Мексике велика часть теневой экономики. Для многих людей жёсткий карантин будет означать потерю источника пропитания:

"Мы живем тем, что зарабатываем за день. Если мы не сможем работать, то как мы будем жить? Что есть?"

Тем не менее президент призвал сограждан в целях борьбы с распространением коронавируса соблюдать правила гигиены, придерживаться здоровой дистанции и избегать ненужных перемещений. Госслужащим предписано оставаться дома в самоизоляции. Массовые мероприятия и собрания более 100 человек запрещены.

В Мексике более 700 зарегистрированных случаев COVID-19 и 12 летальных исходов.