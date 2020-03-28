Первые жертвы за пределами Москвы, граница на замке

Первый случай смерти заражённого коронавирусом зарегистрирован в Петербурге. Как сообщил губернатор Александр Беглов, умер один из пациентов Боткинской больницы. По официальным данным, всего в Северной столице COVID-19 заболели 37 человек. За сутки зафиксированы 11 новых случаев заражения.

Ранее о первом запределами Москвы случае смерти от вызванного коронавирусом заболевания сообщили в Оренбурге.

В России насчитывается более 1200 заболевших, больше всего — в Москве (817 случаев). На втором месте — Подмосковье (85 случаев). Петербург занимает третью строчку.

Тем временем, с полуночи 30 марта в России будет временно закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

Также будет закрыт сухопутный участок российско-белорусской границы.

Границу России смогут пересекать только дипломаты и члены официальных делегаций, водители грузового транспорта, жители Калининградской области, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, а также россияне, выезжающие из страны в связи со смертью близкого родственника.

В постановлении правительства не уточняется, на какой срок введены ограничения.

Правительство России также утвердило перечень товаров и услуг первой необходимости, которые могут продаваться в период действия карантинных мер. В частности на нерабочей неделе с 30 марта, как передаёт ТАСС, должны быть закрыты все кафе, бары и рестораны. Предприятия общественного питания могут продавать еду только на вынос или с доставкой.