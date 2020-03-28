Срочная новость
This content is not available in your region

Испания

Коронавирус в Испании: 832 умерших за сутки

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Похороны в Мадриде в разгар пандемии, 27 марта 2020
Похороны в Мадриде в разгар пандемии, 27 марта 2020   -   Авторское право  AP Photo/Bernat Armangue
Размер текста Aa Aa

В Испании побит антирекорд по числу жертв коронавируса: за сутки скончались 832 инфицированных. Общее число умерших превысило 5600 человек. Такие данные представило министерство здравоохранения.

Согласно этим сведениям, число выявленных носителей коронавируса выросло на 8 тыс. человек. Таким образом, с 31 января коронавирусом заразились более 72 тыс. жителей Испании. С 14 марта в стране действует режим повышенной готовности. В рамках введённых ограничений, в частности, выходить из дома разрешено лишь в исключительных случаях, за нарушение карантинных мер грозят крупные штрафы и арест.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.