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Ватикан

Urbi et Orbi на пустой площади в Ватикане

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 Кнарик Хачатрян
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Urbi et Orbi на пустой площади в Ватикане
Авторское право  euronews
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За человечество, "оказавшееся столь уязвимым" перед лицом пандемии коронавируса и окончание этого бедствия молился в пятницу папа римский Франциск на непривычно безлюдной площади перед собором святого Петра в Ватикане под навесом, защищавшем его от дождя.

Понтифик сравнил вспышку COVID-19 со "штормом, срывающим покровы иллюзии о самодостаточности людей, об их способности всё контролировать".

"Мы поняли, что находимся в одной лодке и теперь призваны грести вместе, но все мы нуждаемся в поддержке и утешении друг друга", - сказал глава римско-католической церкви и поцеловал деревянное распятие, которое носили во время крестных шествий в Риме в начале XVI века, когда свирепствовала чума.

По окончании церемонии, которую он провёл лишь с несколькими священниками, папа благословил верующих по формуле "Граду и миру", которая традиционно предназначается лишь для святых для христиан дней Рождества и Пасхи.

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