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СОVID-19: молитва и благодарность

О том, чтобы пандемия побыстрее закончилась и чтобы жизни тех, кто заразился коронавирусом были спасены, папа римский Франциск молился на безлюдной площади перед собором св. Петра в Ватикане. Понтифик находился под навесом, который защищал его от дождя.

Предстоятель святого престола сравнил вспышку COVID-19 со "штормом, срывающим покровы иллюзии о самодостаточности людей, об их способности всё контролировать".

А во Франции в борьбу с пандемией включилась сама "железная дама", как еще называют парижане творение Гюстава Эйфеля.

На ее стальных конструкциях с помощью иллюминации сложили слово Merci - в знак признательности медикам, находящимся на передовой линии фронта в войне с эпидемией коронавируса.

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