СОVID-19: молитва и благодарность

О том, чтобы пандемия побыстрее закончилась и чтобы жизни тех, кто заразился коронавирусом были спасены, папа римский Франциск молился на безлюдной площади перед собором св. Петра в Ватикане. Понтифик находился под навесом, который защищал его от дождя.
Предстоятель святого престола сравнил вспышку COVID-19 со "штормом, срывающим покровы иллюзии о самодостаточности людей, об их способности всё контролировать".
А во Франции в борьбу с пандемией включилась сама "железная дама", как еще называют парижане творение Гюстава Эйфеля.
На ее стальных конструкциях с помощью иллюминации сложили слово Merci - в знак признательности медикам, находящимся на передовой линии фронта в войне с эпидемией коронавируса.
Другие No Comment
Япония: сакурой любоваться не запрещено
Десант военврачей из РФ приступил к работе в Италии
Улицы Лиона опустели из-за коронавируса
Литовские художники надели на памятники маски
Как в Ханое готовят "вирусный" коронабургер
Эстафета олимпийского огня в Японии отменена
Австралия: спасенных от пожаров коал выпускают на волю
И цвет и грех: жители Токио массово любуются сакурой
Станок на дому: звезды Парижской оперы не хотят выходить из формы
COVID-19: в Ницце объявлен комендантский час
COVID-19: медицина военного времени
Япония вспоминает жертв теракта в токийском метро
Довиль: море, солнце и пустынные улицы
Медики - герои сегодняшней Европы