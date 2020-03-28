Япония: сакурой любоваться не запрещено

Карантин не мешает японцам наслаждаться цветением сакуры, поскольку карантина в Японии уже нет. Власти постепенно снимают введённые ранее ограничения, например уже идёт речь о том, чтобы возобновить занятия в школах.
Любоваться цветущей сакурой — национальная традиция, равно как и носить маски при простуде и просто в общественных местах. Японская культура предусматривает гораздо меньше физических контактов, чем западная: так, при встрече японцы кланяются, а не жмут руки или целуются.
Считается, что это, равно как и взвешенные действия системы здравоохранения, предотвратили массовую вспышку COVID-19 в Японии.
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