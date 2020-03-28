Десант военврачей из РФ приступил к работе в Италии

Российские военврачи-вирусологи начали проводить противоэпидемические мероприятия в медучреждениях в итальянской Ломбардии.

Бригада медиков, в которую входили и специалист войск химической и биологической защиты,

провела полную санитарно-дезинфекционную обработку одного из домов престарелых, расположенных в этой регионе Апеннинского полуострова, сильнее всего пострадавшего от пандемии COVID-19.

Всего российские специалисты обработали более 4 тысяч кв. метров внутренних помещений,

В течение 28-го марта будет проведена обработка еще двух лечебных учреждений.