Десант военврачей из РФ приступил к работе в Италии

Российские военврачи-вирусологи начали проводить противоэпидемические мероприятия в медучреждениях в итальянской Ломбардии.
Бригада медиков, в которую входили и специалист войск химической и биологической защиты,
провела полную санитарно-дезинфекционную обработку одного из домов престарелых, расположенных в этой регионе Апеннинского полуострова, сильнее всего пострадавшего от пандемии COVID-19.
Всего российские специалисты обработали более 4 тысяч кв. метров внутренних помещений,
В течение 28-го марта будет проведена обработка еще двух лечебных учреждений.
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