Срочная новость
This content is not available in your region

Греция

Нелегальные мигранты на Лесбосе в условиях пандемии

Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Нелегальные мигранты на Лесбосе в условиях пандемии
Авторское право  AP Photo/Panagiotis Balaskas
Размер текста Aa Aa

Несмотря на коронавирусную пандемию, поток нелегальных мигрантов, желающих попасть в Европу, не прекращается. Однако условия их приёма изменились. На греческом острове Лесбос последние группы переселенцев теперь сами обустраивают лагерь для временного размещения: страна живёт в условиях карантинных мер. Прибывшие недавно мигранты из Афганистана говорят, что их предупредили о 14-дневном карантине. Они жалуются на отсутствие перчаток и масок.

Лагеря для мигрантов на Лесбосе переполнены. В управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев называют негуманными условия содержания людей и обращают внимание на важность медицинского контроля и помощи в условиях пандемии. Местные власти заявляют, что никто из прибывающих после 1 марта переселенцев по новым правилам не может получить статус беженца: нарушителям миграционного законодательства грозят арест и депортация.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.