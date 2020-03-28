Дверной ручкой по коронавирусу

Даже закрытые на карантин учреждения культуры могут помочь в борьбе с распространением коронавируса. К этому призывают сотрудники библиотеки имени Винцеса Кудирки в Каунасе. Во втором по величине городе Литвы они печатают на 3d-принтере пластиковые насадки на дверные ручки. Эти приспособления позволяют открывать двери локтем: таким образом, по задумке авторов этого проекта, люди могут избежать лишних контактов с поверхностями при походах в магазин или аптеку.

По словам официального представителя библиотеки Моники Страупите, проект начался с помощи предприятиям по-соседству. Затем пригласили всех, у кого есть 3d-принтеры, поддержать инициативу. Теперь Страупите призывает все библиотеки Литвы, которые имеют такую возможность, печатать и раздавать средства защиты.

Каунасская библиотека предлагает макеты четырёх типов насадок на дверные ручки. Они основаны на дизайн-проекте бельгийской компании и теперь опубликованы в открытом доступе, чтобы каждый желающий мог сам за пару часов напечатать и установить аналогичное приспособление.