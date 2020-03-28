Деревня в Ломбардии, в которой нет коронавируса

Деревушка Феррера-Эрбоньоне, что в провинции Павия, расположена в Ломбардии, наиболее пострадавшей от эпидемии COVID-19 на Апеннинском полуострове.

Но среди жителей Ферреры-Эрбоньоне, многим из которых сильно за 60, нет ни одного - пока, по крайней мере - инфицированного коронавирусом.

Сами феррера-эрбоньонцы сичтают, что их организм вырабатывает особые антитела.

"Антитела, да. Мы выходим из дома, но мы не заражаемся", - говорит эта женщина.

По словам мэра Ферреры-Эрбоньоне Джованни Фассины, "нужно провести проверку и диагностику, мы не можем утверждать, что у нас нет вирусоносителей, не исключено, что ответ на вопрос - в наличии этих антител. Но это наука должна проверить и доказать, за ней - последнее слово".

При этом меры изоляции жители Ферреры-Эрбоньоне соблюдают.