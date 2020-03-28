COVID-19: пик пандемии не пройден

Число заражённых коронавирусом в США растёт и уже превысило 104 тыс, около 1,5 тыс человек скончались. Медучреждения Нового Орлеана не справляются с резко возросшим числом пациентов, здесь начали срочно оборудовать под инфекционную больницу центр для конференций.

В Нью-Йорке, на который приходится наибольшее в стране число заболевших (более 44 тыс), начали испытание по совместному использованию одного аппарата для вентиляции лёгких двумя пациентами одновременно. К наплыву больных готовятся в Чикаго и Детройте.

В Италии за прошедшие сутки скончались 969 человек, и общее число жертв COVID-19 превысило 9 тыс. В стране сейчас насчитывается около 86,5 тыс зарегистрированных случаев, и она занимает второе место после США, обойдя Китай.

В пятницу российские военные медики продезинфицировали дом для престарелых "Каса Рипозо" в Немуро на севере страны; ранее они провели и полную санитарную обработку пансионата для пожилых в Бергамо. Еще в двух медицинских учреждениях Ломбардии российские специалисты провели рекогносцировку для уточнения объемов предстоящих работ.

На помощь Италии Россия направила 8 бригад врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны с мобильными лабораториями и дезинфекционными комплексами.

Во Франции число заражённых приблизилось к 33 тыс, около 2 тыс человек скончались.

Действие всеобщего режима самоизоляции в стране продлено еще на две недели до 15 апреля. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Эдуар Филипп, добавив:

"Период самоизоляции может, конечно же быть продлён и в дальнейшем, если того потребует санитарная ситуация". По словам Филиппа, страна находится "только в начале эпидемической волны", пик которой ещё впереди.

До 19 апреля продлили общенациональный карантин и власти Бельгии. Общее число заразившихся в королевстве превысило 7 тыс, 289 человек скончались.

Во временную больницу на 4 тыс коек переоборудуют Выставочный комплекс ExCel в Лондоне. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 14, 5 тыс. Среди них глава правительства Борис Джонсон, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и наследный принц Чарльз. 759 человек умерли.

В целях борьбы с распространением заболевания COVID-19 в королевстве с 24 марта введён жёсткий карантин.

Число заразившихся коронавирусом во всём мире на утро субботы составило 597 458 человек; **27 370 заболевших скончались, 133 373 выздоровели.**