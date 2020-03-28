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Europol: "Пандемия COVID-19 способствует росту преступности"

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 Елена Караева
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Europol: "Пандемия COVID-19 способствует росту преступности"
Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Пандемия COVID-19 - это еще и рост преступности, на это обращает внимание Европейское полицейское агентство (Europol).

Правоохранители полагают, что "как отдельные криминальные элементы, так и ОПГ наживаются на глобальном кризисе, быстро приспособив к нынешней ситуации свои методы".

Нужно быть чрезвычайно внимательным, когда приобретаешь медицинские товары. Например, не стоит покупать тесты для экспресс-диагностики COVID-19, поскольку они почти всегда оказываются фальшивкой. Нужно прислушиваться к официальной информации, которую сообщают власти
Катрин де Болль
исполнительный директор Europol

По словам Катрин де Болль, злоумышленники используют ажиотажный спрос на ряд иных медицинских товаров, в частности, защитных масок и средств индивидуальной дезинфекции.

Эту позицию поддерживает еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон: "Нам, несомненно, нужно направить все усилия на борьбу с пандемией и ограничить по возможности распространение инфекции, но нам также необходимо постоянно быть начеку и предупреждать готовящиеся преступления, которые могут совершаться в том числе и в сфере кибербезопасности. Требуется защитить линии коммуникации всех жизненно важных служб".

Europol также подчеркнул, что в результате мартовской полицейской операции, которая проводилась в разных странах, в частности, в Италии, были изъято около 34 тысяч поддельных хирургических масок, а также противовирусных и витаминных препаратов.

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