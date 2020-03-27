COVID-19: Британия объединяет усилия

В Соединенном Королевстве в пятницу были зарегистрированы свыше 11 с половиной тысяч инфицированных коронавирусом, от COVID-19 скончались более 570 человек.

Накануне британские СМИ сообщали, что средний медперсонал лондонских больниц был усилен "десантами" из других частей страны, которые организовала Национальная служба здравоохранения.

По словам директора по связям с общественностью Национальной службы здравоохранения Великобритании Адам Браймлоу, "у нас есть сложности с численностью сотрудников за пределами столицы и столичного региона, и мы видим, что начинается в Лондоне, как не возможно не ощутить всю тяжесть давления, которое уже оказывается на реанимационные отделения.

Еще одна проблема - сами врачи и сами медсестры тоже заражаются коронавирусом, и это обстоятельства мы не можем не принимать в расчет.

Думаю, что мы становимся свидетелями того, как нация объединяет усилия, чтобы противостоять происходящему, чтобы справиться с бедой, которая касается всех, это, на мой взгляд, тот ответ, который можно оценить и как позитивный и как конструктивный".

Кабинет министров Британии организовал волонтерскую программу, в которой могут участвовать все жители.

Это, например, доставка еды и товаров первой необходимости тем, кто не может сам выйти из дому. Также в нее записались свыше 12 тысяч медиков всех уровней, уже вышедших на пенсию.

Цель - добиться, чтобы количество добровольцев, готовых сражаться с эпидемией, достигло бы четверти миллиона человек.

Медики не должны будут оплачивать парковки у больниц, они получат возможность покупать продукты и напитки со со скидкой, эти инициативы проявляют владельцы мелких и средних бизнесов, желающих поддержать тех, кто находится на линии фронта в войне с инфекцией.