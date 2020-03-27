Первая миссия россиян в Бергамо

Российские военные вирусологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты, прибывшие накануне в итальянский город Бергамо, выполнили свою первую миссию.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в пятницу вместе с итальянскими военными специалистами они провели полную санитарную и дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо.

"В нашем пансионате проживают 500 человек, и мы - персонал и врачи - изо всех сил пытаемся обеспечить им должный уход. - заявил глава Фонда Carisma Onlus Фабрицио Лаццарини. - Но для борьбы с коронавирусом нам нужны средства индивидуальной защиты. Пожалуйста, помогите нам!"

Всего было продезинфицировано две тысячи квадратных метров внутренних помещений и подъездные дороги.

"Нами проведено эпидемиологическое обследование пансионата для содержания престарелых людей города Бергамо, определен фронт работ(...), мероприятий по противоэпидемической защите данного учреждения", - заявил подполковник медицинской службы Александр Юманов.

Планируется, что 100 военных вирусологов и экспертов в области эпидемиологии, оснащенных оборудованием для диагностики и транспортом аэрозольной дезинфекции, окажут помощь 65 домам для престарелых и пансионатам Ломбардии.

Договоренность об оказании содействия была достигнута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.