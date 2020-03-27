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Россия

COVID-19: Москва ужесточает меры

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 Кнарик Хачатрян
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Virus Outbreak Russia
Virus Outbreak Russia   -   Авторское право  Dmitri Lovetsky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Россия с пятницы прекратила все международные полёты в страну и из страны в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Исключение сделано лишь для рейсов, которыми доставляют из-за рубежа россиян.

Ранее в этом месяце уже были ограничены международные воздушные перевозки регулярными и чартерными рейсами.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин потребовал распространить и на все другие регионы страны введённые в Москве ограничения, касающиеся индустрии развлечений и досуга. - а именно начиная с субботы приостановить до 5 апреля работу общепита (за исключением дистанционной продажи) и до 1 июня закрыть санатории. курорты, гостиницы, детские лагеря и объекты массового отдыха.

Частные лаборатории в России начали проводить бесплатное тестирование на коронавирус - ранее такие анализы брали лишь в 150 государственных учреждениях.

Это одна из мобильных лабораторий.

- На основании графика оператор сразу в течение 25-30 минут может сделать вывод позитивный данный пациент или нет, - говорит лаборант Игорь Абдурахманов.

Минздрав РФ также заявил о регистрации новой экспресс системы для тестирования, которая позволит оперативно выявлять и изолировать заражённых пациентов. Сообщается, что на будущей неделе заработает и подготовленная специалистами Роспотребнадзора система, определяющая есть ли в крови человека антитела к коронавирусу.

По состоянию на утро пятницы число инфицированных в России достигло 1036; 45 человек выздоровели, 3 скончались.

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Видеомонтаж • Кнарик Хачатрян

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