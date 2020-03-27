Минобороны РФ готовится дать бой коронавирусу

Министерство обороны РФ готовится дать бой коронавирусу: в четырех военных округах, по приказу президента, в экстренном режиме возводятся военные медицинские инфекционные центры. Их строят в Нижнем Новгороде, Уссурийске, Новосибирске, Оренбурге, Ростове на Дону, - всего таких центров будет 16. Из резервного фонда правительства на их строительство было выделено 8 миллиардов 800 миллионов рублей.

"Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами эндоскопии, экстракорпоральной оксигенации, - говорит заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. - Будет определен состав медицинского персонала, они проходят обучение и повышение квалификации в военно-медицинской академии Минобороны, для будущих центров формируется запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов".

Половина центров будет сдана в эксплуатацию до конца апреля, остальные - в середине мая. В общей сложности они смогут принять 1600 пациентов, причем лечить там будут не только военнослужащих, но и гражданских.