Улицы Лиона опустели из-за коронавируса

Улицы французского Лиона, где проживают больше двух миллионов человек, опустели. В стране уже вторую неделю продолжается карантин. Коронавирус убил во Франции уже больше 1100 человек, всего заразились больше 22 тысяч. Медики настаивают, что карантинные меры необходимо продолжить.
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