Крик отчаяния испанских медиков: "Нам нужно больше больничных коек"

Медработники Испании взывают о помощи. Мы находимся в одной из больниц города Альбасе́те на юго-востоке страны. Это административный центр одноимённой провинции с населением в 160 тысяч человек.

"Мы больше ничем не можем помочь заболевшим. Нам срочно нужно больше больничных коек в Альбасете, - говорит одна из медсестёр. - Поскольку наши пациенты, которым требуется госпитализация, не могут сами говорить, не могут двигаться из-за болезни, я и мои коллеги решили обнародовать это послание".

Томас Сегура Мартин, заведующий отделением неврологии Университетской клиники Альбасете подтверждает, что ситуация критическая:

Томас Сегура Мартин, заведующий отделением неврологии Университетской клиники Альбасете Aнелиз Боржес Euronews

"Это настоящая война, - говорит он. - У нас слишком много пациентов на каждого врача и на каждую медсестру. К концу дня у вас набирается уже по 40-50 пациентов, и невозможно уделить каждому необходимое для него время. Пациенты прибывают один за другим, и мы их принимаем. Но у одного может быть просто высокая температура, а другой умирает. Нам приходится выбирать. Это ужасно, просто ужасно!"

Число скончавшихся от вызванного коронавирусом заболевания в Испании уже выше, чем в Китае. Врачи говорят, что страна была очень плохо подготовлена к чрезвычайной ситуации. Это ставит медперсонал перед неразрешимой дилеммой.

Томас Сегура Мартин:"Представьте себе: у пациента развивается острый респираторный синдром, а у вас нет аппарата ИВЛ, и он умирает. Это большая проблема. И иногда мы вынуждены делать выбор между пациентами. Один получает шанс на жизнь, а другой нет, и это, конечно, очень далеко от врачебной этики. С самых первых шагов в медицине нам говорили, что ни пол, ни раса не должны иметь значения для врача. Главным для него должно быть здоровье пациента, только сам пациент. А сейчас нас заставляют выбирать. Это ужасно. И это огромное психологическое давление на врачей, работающих в интенсивной терапии. Некоторые из них уже на грани полного психологического истощения".

Как долго испанские медработники смогут противостоять беспрецедентному эпидемиологическому кризису? Плохо оснащенные и уставшие, они тоже один за другим заболевают.