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В Италии рекордное число умерших от Covid-19 за сутки - 969, общее количество жертв - 9 134 (власти)

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 Euronews
В Италии рекордное число умерших от Covid-19 за сутки - 969, общее количество жертв - 9 134 (власти)
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В Италии за сутки зафиксировано 969 летальных исходов от последствий коронавируса. Это самое большое число умерших с начала эпидемии, по данным Департамента гражданской обороны. Здесь пояснили, что цифра включает 50 жертв Covid-19, не учтенных накануне.

Общее число инфицированных превзошло показатели Китая, составив 86 498 человек. За сутки на Аппенинском полуострове отмечено 4 401 новых случаев заражения.

Комиссар по чрезвычайной ситуации Доменико Аркури на пресс-конференции в Риме заявил, что к

доставке медицинских материалов будут привлекаться военные транспортные средства, в том числе вертолеты.

Как отметили в Высшем институте здоровья, в Италии пока не пройден пик эпидемии, однако он может быть близок. На это указывает медленное снижение темпов заражения, указали в учреждении.

На данный момент первенство по числу заразивших у США, где выявлено 93 151 заразившихся. Но число умерших там гораздо ниже - 1 382.

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