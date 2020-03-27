Франция продлевает карантин до 15 апреля

Франция продлевает действие строгого карантина до середины апреля. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. Глава кабинета подчеркнул, что по данным первых десяти дней изоляции, страна находится лишь в начале эпидемии:

"Сегодня я объявляю о продлении режима самоизоляции ещё на две недели, начиная со следующего вторника. Он продлится до пятницы, 15 апреля".

Для выхода на улицу необходимо заполнить специальную форму с указанием цели: например, поход за покупками или поездка на работу; в последнем случае обязательна также справка от компании о том, что работу невозможно выполнять из дома.

"Существующие меры безопасности продолжают действовать. Этот период может быть ещё раз продлён, если того потребует ситуация в области здравоохранения", — подчеркнул глава кабинета.

При этом ряд крупных корпораций, таких как "Пежо", рассматривают введение на предприятиях жёстких санитарных мер, которые позволили бы продолжать производство, хотя бы и с сокращённым числом работников.

По последним данным, во Франции скончались 1995 человек, из них за последние сутки — 299. Общее число заболевших — 32964.