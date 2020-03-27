Опустевший Дамаск

Магазины на этой улице в Старом Дамаске не закрывались и в разгар войны. Сейчас почти все из них стоят с опущенными ставнями. Закрыт и знаменитый старый базар аль-Хамидия. В Сирии, как и во многих других странах, введен жесткий карантин из-за коронавируса, открыты только продуктовые магазины и аптеки, а с шести вечера до шести утра действует комендантский час.

"Во время войны была и смерть, и жертвы, и шальные пули, но жизнь здесь, в Дамаске не останавливалась. Любой инцидент решался очень быстро, и все вновь становилось как обычно. Но сейчас все по другому из-за коронавируса. Да вы и сами видите, все закрыто", - говорит этот студент.

Пока случаи заражения коронавирусом в Сирии исчисляются однозначной цифрой, однако в ВОЗ опасаются взрывного распространения болезни в этой ближневосточной стране, особенно в лагерях для беженцев.