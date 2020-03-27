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Магазины только для пожилых

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 Павел Барсуков
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Волонтёры Красного Креста в Праге
Волонтёры Красного Креста в Праге   -   Авторское право  Petr David Josek/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Венгрия вслед за многими другими странами ЕС вводит карантинные меры. Начиная с субботы и как минимум до 11 апреля граждане страны смогут выходить из дома только на работу и за продуктами. При этом продуктовые магазины и аптеки с утра до полудня будут работать исключительно для пожилых граждан, чтобы отделить наиболее уязвимую часть населения от остальных. Полиция сможет штрафовать нарушителей на сумму до 1400 евро.

В Чехии режим ЧС введён ещё две недели назад и также должен закончиться 11 апреля, но, по мнению властей республики, срок действия ограничений придётся продлить. В пятницу в Чехии введено новое правило: магазины будут обязаны предоставлять покупателям одноразовые перчатки и пластиковые пакеты, чтобы не трогать товар руками.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Военные в столице РумынииCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Vadim Ghirda

В Румынии гражданам старше 65 лет выходить из дома абсолютно запрещено. За исполнением требований следит как полиция, так и армия: несколько тысяч военнослужащих направлены в помощь стражам порядка. Первый смертельный случай в Румынии зафиксирован в прошлое воскресенье, сейчас число скончавшихся достигло 26.

Польша закрывает границы не только для туристов, но и для тех, кому ежедневно приходится пересекать рубеж ради работы. Таким людям придётся выбрать одну из сторон и оставаться там до середины апреля. В то же время товарные поезда и большегрузные автомобили пока пропускают.

DPA via AP
Граница Польши и ГерманииDPA via APRobert Michael

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