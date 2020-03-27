Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в "Твиттере". По словам политика, за минувшие сутки у него обнаружились повышенная температура и постоянный кашель. Проверка на вирус дала положительный результат.

Джонсон заявил, что самоизолируется, и пообещал продолжить руководить правительством с помощью видеоконференций. Он также ещё раз призвал сограждан соблюдать карантинные меры.

Нескольким министрам, которые встречались с премьером в последнее время лично, тоже рекомендовано изолироваться. Среди них — глава британского минздрава Мэтт Хэнкок: он объявил о том, что тоже заразился, спустя всего пару часов после выступления Джонсона.

55-летний глава британского кабинета стал первым заболевшим из лидеров "Большой двадцатки". Накануне главы этих государств как раз обсуждали распространение коронавируса в режиме видеоконференции.

Виктория Смит, Euronews:

"Джонсон особо подчеркнул, что собирается оставаться во главе правительства, и пока что это так и есть. Если ситуация изменится, то следующий по "старшинству" член кабинета министров, который возьмёт управление страной на себя — глава МИДа Доминик Рааб. Однако пока это лишь теория. Борис Джонсон решительно настроен продолжать действовать так же, как и в последние недели".