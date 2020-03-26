COVID-19: шведская стратегия

Коронавирусная инфекция не обошла стороной и Швецию. Но здесь власти не стали полностью "закрывать" страну, как это сделали в большинстве государств Старого Света. Число инфицированных в королевстве превысило 2800. Скончались 66 человек. Зараженных может быть и больше: анализы берут лишь у тех, кто попал в больницу. Правительство призвало граждан не проводить массовые мероприятия. ВУЗам и старшим классам школ рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

Хеля Риазат, учитель: "Мы теперь каждое утро наблюдаем за состоянием здоровья наших учеников. Это создает чувство безопасности. Так мы знаем, что в здании нет людей, у которых есть симптомы, что может вызвать тревогу".

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл подчеркивает, что в подобной ситуации крайне важно, чтобы у граждан было высокое чувство ответственности. По словам Тегнелла, люди сами ограничили социальные контакты.

Андерс Тегнелл, эпидемиолог: "Что мы делаем сейчас? Мы не пытаемся полностью избавиться от инфекции. Это невозможно. Болезнь (вызванная коронавирусом) останется здесь. Мы стараемся поддерживать число случаев заболевания на самом низком возможном уровне и разумными мерами. Цель - сгладить эпидемиологическую кривую, чтобы система здравоохранения могла нормально функционировать".

В то время как во Франции, Швейцарии и Италии из-за коронавируса горнолыжный сезон завершился раньше времени, в Швеции все еще наслаждаются этим видом отдыха. Однако на крупных станциях запретили апре-ски и закрыли ночные клубы.