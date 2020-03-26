Больницы в Испании перегружены

Испанские больницы переполнены, коронавирусная инфекция в стране распространяется быстрее чем в соседней Италии. В правительстве заявляют, что все сотрудники администрации работают без остановки, чтобы получить для больниц защитные маски и другой медицинский инвентарь. Власти говорят, что ведется настоящая война и все страны борются за материал из Китая. Об этом заявила официальный представитель правительства Испании Мария Хесус Монтеро. Накануне Минздрав королевства объявил о приобретении у КНР медицинского оснащения на сумму в 432 млн евро.

Луис Диас Искьердо, врач скорой помощи мадридской больницы им. Северо Очоа де Альборноса, рассказывает:

"Я не хочу вдаваться в политику, потому что сейчас не время для этого, но я просто не могу поверить своим ушам, когда по телевидению сообщают, что медицинского оснащения в стране достаточно, а утром мы и наши коллеги в других больницах приходим на работу, а это не так. Когда правительство утверждает, что у нас все есть, власти говорят, что есть 300 тысяч тестов на коронавирус, это, конечно хорошо, но эти тестами должны пользоваться специалисты, которые знают как это делать, а если нет, то зачем эти тесты нужны?"

Медицинские работники жалуются на усталость и нехватку персонала, а также опасаются заразиться сами и не хотят подвергать риску здоровье близких.

В Мадриде сегодня десятки тысяч людей со слабо выраженными симптомами заболевания находятся дома в самоизоляции и получают консультации по телефону, но их не проверяют на заражение коронавирусом нового типа.