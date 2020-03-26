Россия прекратит авиасообщение с другими странами c 27 марта

С полуночи пятницы, 27 марта авиакомпании должны остановить регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение составят полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств, а также полеты, осуществляемые по отдельным поручениям правительства РФ. Такое решение было принято по итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что на данный момент компания уже закрыла 92 международных маршрута из 94. Списки россиян, планирующих вернуться в Россию, должны быть отправлены в Минздрав, Минтранс и "Аэрофлот" не позднее 27 марта.

При этом все прилетающие пассажиры будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции уже в аэропорту. По прилету у них будут мерить температуру тела, брать материал для анализов, а также вручать постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.