"Это не каникулы": Россия готовится к неделе неожиданных выходных

Власти российских городов готовится к неделе, объявленной выходной в рамках борьбы с коронавирусом. Жителям рекомендуют не выходить из дома, но звучат и опасения, что в хорошую погоду эти дни без работы могут превратиться в общенациональный праздник с гуляньями на улицах.

«Это не каникулы, а серьёзная мера предотвращения COVID-19», — говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина. Он призвал туристов воздержаться от поездок в столицу и приурочил к неделе выходных введение новых ограничений: на это время в городе закрываются кафе, рестораны, парикмахерские, парки. Прекращают работу торговые предприятия, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Отказаться от туристических поездок призывают и в других городах. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркивал, что турпоездки могут быть опасными для всех. Мэр Сочи Алексей Копайгородский предложил потенциальным гостям курорта наслаждаться общением с близкими у себя дома.

Из Москвы передаёт корреспондент Euronews Галина Полонская: «Телеканал "Россия-24" сменил логотип на "сидимдома-24". Многие звёзды в России, сидя дома, устраивают совместные онлайн-трансляции. Всё это для того, чтобы подать стране пример, но звучат здесь и голоса тех, кто глядя на Европу и Китай считают, что простым убеждением русский авось не победить и что нужно вводить более кардинальные меры: хотя бы карантин в больших городах. В любом случае, следующая неделя покажет, способны ли россияне добровольно усидеть дома».