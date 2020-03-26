В Магнитогорске в пятиэтажке произошел взрыв

В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв, причиной которого могла стать утечка газа. По сообщениям МЧС, на месте происшествия обнаружены тела двух человек, спасатели эвакуировали 31 человека.

Взрыв произошел на втором этаже жилой пятиэтажки, вызвав пожар, которому присвоили третий уровень сложности. Огонь захватил шесть квартир на втором и третьем этажах.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление в 7-ом подъезде, горели несколько квартир на втором и третьем этажах, - говорится в сообщении местного МЧС. - По предварительной информации от нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошел хлопок газа с последующим воспламенением в квартире на 2-м этаже".

ТАСС сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах, что еще два человека получили травмы. Подробности происшествия уточняются. В настоящее время на место пожара выехали сотрудники отделения дознания и испытательная пожарная лаборатория.