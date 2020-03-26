Ломбардия благодарит РФ за помощь

В один из самых пострадавших из-за коронавируса районов на севере Италии — Бергамо — из России прибыли 100 военных вирусологов и экспертов в области эпидемиологии, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Специалисты будут оказывать помощь в 65 пансионатах, где не хватает медицинского персонала и находятся пожилые, престарелые пациенты.

Власти области Ломбардия благодарят РФ за помощь в в борьбе с эпидемией коронавируса. Заместитель губернатора области Ломбардия Фабрицио Сала заявил:

"Наш регион больше других пострадал от коранавируса, здесь началось распространение инфекции, причем быстрыми темпами. Ваша помощь очень важна, потому нам, в первую очередь, требуются врачи и медицинский персонал. Это приоритетная потребность. Мы должны решить эту проблему совместными усилиями и ваше присутствие здесь говорит о том, что мы боремся с проблемой глобального масштаба".

Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, в свою очередь, обрушился с критикой на СМИ, опубликовавшие статьи о том, что присланная Россией помощь якобы бесполезна.

Договоренность об оказании содействия была достигнута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.