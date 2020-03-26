COVID-19: долг пастыря больше, чем жизнь

Пастырская миссия итальянских священников с самого начала страшной эпидемии на Аппенинах, оказалась шире любых канонов, установленных в католичестве. Они стали психологами - пусть и в сутанах, поддерживающими как пациентов, так и врачей. И хотя церковные богослужения были запрещены, обряды эти люди совершали, не страшась инфекции и выполняя свой долг.

Только в Бергамской епархии от заражения коронавирусом скончались 22 священника.

Настоятель одной из городских церквей Джузеппе Локателли объясняет, что делает он и его собратья по вере и сану: "Мы идем за медиками. Они на первой линии войны с эпидемией, мы за ними. Они в любом случае рискуют больше нашего".

Многие вспоминают, что и во время войны священники шли в Сопротивление, и у дона Пьетро из знаменитой ленты Роберто Росселини "Рим - открытй город" были прототипы.

Но, как выяснилось в эти дни, у дона Пьетро есть и духовные наследники.

Один из них - отец Джузеппе Берарделли, исполнивший долг пастыря до конца.

Один из прихожан церкви, настоятелем которой был дон Джузеппе, рассказывает: "Кто ж знал, что вирус - такая опасная штука. Он ходил по домам, где больные, он служил погребальные мессы, он и заразился".

Всего, как сообщается, на Аппенинах от коронавирусной инфекции скончались 67 священников, самому молодому из них было 53 года.