В Италии за сутки от COVID-19 скончались 662 человека, заразились коронавирусом - 4492 - власти

Каждый вечер с надеждой на лучшее, европейцы ждут новостей об эпидемиологической ситуации в Италии. Пока она остается тяжелой. За минувшие сутки на Апеннинах от COVID-19 скончались 662 человека. В среду за тот же период летальных исходов было 683. Инфицированных за 24 часа - плюс четыре с половиной тысячи - на тысячу больше чем накануне. С начала эпидемии заразились свыше 80 тысяч. Болезнь унесла жизни более восьми тысяч человек.

Погибают медики. По данным Национального института здоровья, умерли по меньшей мере 33 врача. Заражены 6200 медработников.

Лука Лорини, заведующий отделением интенсивной терапии в госпитале Иоанна XXIII в Бергамо: "Я знаю, что есть риск. И как я уже говорил, страх в определенной мере должен сопровождать нас каждый день. Но нас это не должно останавливать. Наоборот, страх должен заставить нас двигаться в правильном направлении. Всегда надо быть острожными. Кто боится, воевать не идет".

Очаровательная средневековая деревушка Нерола, с населением в 1700 человек, находится в полной изоляции с тех пор как коронавирус был обнаружен у 72 жителей. Каждый 23-й оказался носителем. Кластером стал дом престарелых.

В церквях и на кладбищах Бергамо, где уже не где хоронить умерших скопились десятки гробов. На армейских грузовиках военные отправляют их в крематории других регионов.