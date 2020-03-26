Во Франции от COVID-19 скончались еще 365 человек

Беспрецедентная операция во Франции... Переоборудованный под медицинские нужды скоростной поезд TGV доставил первых пациентов с COVID-19 из переполненных больниц региона Гранд-Эст в медучреждения на западе страны. В первом рейсе - 20 пациентов и сопровождающие их врачи. Больных принимают - Анже, Ле-Ман, Нант и Ла-Рош-сюр-Йон. В Мюлузе развернут военный полевой госпиталь - 35 мест для тех, кто нуждается в интенсивной терапии. Темпы распространения коронавируса растут с каждым днем: в стране уже более 29 тысяч инфицированных. За 24 часа от COVID-19 умерли 365 человек, что стало антирекордом.

Жером Саломон, заместитель министра здравоохранения: "С того момента, как мы стали вести статистику по Covid-19, в больницах скончались 1696 пациентов. Сегодня мы скорбим в связи со смертью 16-летней девочки в регионе Иль-де-Франс. В настоящее время в госпиталях находится 13904 человека с коронавирусной инфекцией, которая затронула все регионы Франции".

В ближайшее время в стране сменят методику учета, включив в статистику летальные исходы вне больниц, в частности, в домах престарелых. Самоизоляция - лучшей способ защититься от инфекции. Но не все французы мирятся с карантином. За нарушение ограничительных мер введены штрафы - их сумма варьируется от 135 до 3700 евро.

В городе Крей, на севере страны, как и во многих населенных пунктах, введен комендантский час. На улицу запрещено выходить с десяти часов вечера до пяти утра. Несовершеннолетние должны оставаться дома с 20 часов. В это же время закрываются магазины.