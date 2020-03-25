Конгресс США согласился выделить $2 трлн для стимулирования экономики

Американский Конгресс согласился выделить 2 триллиона долларов для поддержания экономики США на фоне эпидемии коронавируса. О соответствующем соглашении в среду объявил лидер республиканцев Митч Макконнелл.

Эти деньги пойдут прежде всего на компенсацию потерь тех секторов экономики США, которые пострадают от вызванной коронавирусом остановки на стимулирование малого и среднего бизнеса, а также на поддержку обычных семей, оказавшихся в трудном финансовом положении: предполагаются единовременные выплаты в размере 1200 долларов на одного человека.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что без дополнительных средств, экономике США может грозить рецессия, поскольку эпидемия фактически парализовала многие отрасли, а ее пик еще даже не достигнут. На сегодняшний день в США зафиксировано около 60 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли около 800 человек.

На протяжении нескольких дней в Конгрессе шли дебаты по вопросу выделения дополнительных средств в столь значительном объеме. "Эти инвестиции в нашу экономику соответствуют уровню военного времени", - признал Митч Макконнелл, подчеркнув тем самым исключительность нынешней ситуации.