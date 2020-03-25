Великобритания столкнулась с нехваткой персонала в больницах

В Великобритании едва вступил в силу карантин, как страна уже столкнулась с первыми трудностями: нехваткой средств, а главное персонала для дезинфекции больниц. Вот, что рассказала Euronews Хелен О'Коннор, представительница одного из крупнейших профсоюзов королевства GMB Union :

"Больница это не только врачи и медсестры, но также обслуживающий персонал. Если вы не можете обеспечить доставку питания, материально-технического снабжения и просто уборку помещений, то больница не сможет нормально функционировать. В настоящее время мы получаем много жалоб на то, что работникам не выдают средства защиты от вируса, все это рискует лишь усугубить кризис".

Британская система здравоохранения уже давно страдает от нехватки финансирования. В самый разгар эпидемии персонал Lewisham Hospital - одного из крупнейших в Лондоне - решил устроить забастовку по причине задержек с выплатой заработных плат.

"Это несправедливо, мы тоже подвергаемся риску заразиться и при этом нам задерживают зарплату, - говорят сотрудники. - Если в ближайшее время деньги не будут перечислены, то мы просто не выйдем на работу.

Руководство больницы заверяет, что во всем виновата-компания подрядчик ISS, занимающаяся уборкой помещений, и что конфликт будет урегулирован. Однако случай сам по себе довольно показательный.

Стоит отметить, что правительство Великобритании в отличие от других страна Западной Европы до последнего момента не хотело вводить карантин, и пошло на этот шаг лишь после того, как стало понятно, что в королевстве число жертв эпидемии уже идет на сотни и может перерасти в многие тысячи, если не принять срочные меры.