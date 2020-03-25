COVID-19 в Испании: ситуация очень тяжелая, но пик эпидемии еще не пройден

"Вы не одиноки!" - обратилась к испанцам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Работа в Европе идет по всем направлениям с тем, чтобы мы выиграли битву с коронавирусом. Я понимаю боль в связи с потерей любимых людей, потому что нет лекарства, которое могло бы их спасти. Я хочу искренне поблагодарить медицинских работников. Я так же отмечу, что и мы помогаем Испании. Речь идет о средствах из европейского бюджета. Испания может получить около 11 миллиардов евро из фонда "Инвестиционная инициатива - ответ коронавирусу".

Первый случай заражения на территории страны был зафиксирован в конце января. В последние дни число инфицированных коронавирусом растет быстрыми темпами. Все больше становится и смертельных исходов. За сутки от COVID-19 скончались более 700 пациентов. С начала эпидемии - 3434. Общее число зараженных приближается к 48 тысячам. Среди них 6,5 тысяч - медики.

В среду стало известно, что коронавирус нового типа обнаружен у первого заместителя председателя правительства Кармен Кальво. Ранее инфекция была выявлена у двух министров и супруги премьера Педро Санчеса Бегоньи Гомес. Пик эпидемии, полагают специалисты, придется на ближайшие дни.

Фернандо Симон, центр чрезвычайных ситуаций минздрава Испании:

"Это означает, что нагрузка на работников сферы здравоохранения возрастет, вне зависимости от того, увидим ли мы уменьшение числа инфицированных".

В понедельник из Тулузы в Мадрид испанский военный самолет доставил столь необходимые врачам защитные маски. Во вторник правительство Санчеса договорилось с Китаем о закупке медицинского инвентаря на сумму в 432 миллиона евро. Больницы нуждаются в перчатках, респираторах, защитной одежде и быстрых тестах на выявление коронавируса.

Врач больницы в Альбасете: "Нас не волнует физическая усталость. Но мы, безусловно, возвращаемся домой истощенными эмоционально и психологически из-за этой ситуации. Мы больше не можем помогать пациентам. Нам в госпитале Альбасете, нужны больничные койки. Срочно!"

Ученые не устают повторять, что лучшее средство защиты от коронавируса, - режим самоизоляции. Жители королевства находятся на двухнедельном карантине с 15 марта. В связи с эпидемиологической ситуацией ограничительные меры продлевают до 11 апреля.