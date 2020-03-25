Польша построит АЭС

Атомные электростанции. Поляки знают о них только по фильмам и телевидению. Но они помнят их влияние на жизни людей — через трагические воспоминания, такие как Чернобыльская катастрофа.

Польша по-прежнему одна из немногих европейских стран, где нет ни одного ядерного реактора. Но теперь все изменится.

Мы постоянно нуждаемся в новых источниках энергии. Нам нужны новые электростанции, которые будут обеспечивать электроэнергией динамично развивающуюся польскую экономику Збигнев Григлас министр государственных активов Польши

Известно, что Польша не откажется от угля полностью. А также то, что возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить потребности польской экономики. Так, польская энергетическая стратегия предусматривает строительство гражданского, энергетического атомного сектора.

Мы добиваемся того, что очень важно для Европы. С одной стороны, забота об окружающей среде, с другой - мы поддерживаем энергетическую безопасность Гжегож Тобишовски депутат европарламента

Это борьба за климат и чистый воздух. Мы должны внести изменения в наш энергетический сектор. Мы должны иметь больше энергии на основе газа. Мы, наверное, тоже будем строить атомные электростанции Анджей Дуда президент Польши

Польша не будет делать это в одиночку - так как у нее нет опыта и ноу-хау. Она будет работать вместе с французами или американцами.

Я думаю, что мы можем ожидать этих решений уже в этом году. Переговоры идут, и было бы безответственно с моей стороны указывать, кто из них предпочтительнее, потому что мы говорим о больших деньгах Пётр Мюллер представитель правительства Польши

Правительство исходит из того, что ядерная энергетика будет составлять 20 процентов польского энергобаланса.

Через 20 лет мы хотим построить 6-9 гигаватт атомной энергии, а это будет означать, что мы построим 6 реакторов в нескольких частях Польши Пётр Наимски предствитель правительства по энергетике Польше

До сих пор неизвестно, где будет построена первая польская атомная электростанция.

В настоящее время ведутся переговоры о местонахождении первой атомной электростанции, и она будет расположена на берегу Балтийского моря. Сегодня рассматриваются две площадки к западу от Гданьска Павел Гайда департамент атомной энергетики AGN

Стоимость строительства нового энергообъекта трудно оценить, остается еще очень много вопросов, но предварительные оценки правительства предполагают потратить на него около 25-30 миллиардов евро.

Лешек Кабак, Euronews:

Разговоры об атомных электростанциях в Польше ведутся уже более 30 лет. Нынешнее правительство повторяет, что оно не бросает слова на ветер. Перед лицом климатических вызовов и внешнеполитического давления, похоже, что на этот раз Польша перейдет от слов к делу.