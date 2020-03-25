Владимир Путин перенес голосование по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что дату голосования по поправкам в конституцию необходимо перенести из-за пандемии коронавируса. Во время телеобращения к россиянам он также объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства призвал граждан проявить сплоченность и понимание в борьбе с коронавирусом.

"Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте пожалуйста, как у нас бывает: а, это меня не коснется. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах — и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущем".

Решение о новой дате голосования будет принято на основе рекомендаций врачей и других специалистов. По словам президента, который попросил россиян соблюдать все рекомендации и побыть дома, длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни.

В среду в Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб.